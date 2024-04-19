Никита Михалков пожалел сбежавшего из России Слепакова*

Михалков: уехавший из России Слепаков* надеялся на хорошую жизнь за границей

Режиссер и сценарист Никита Михалков заявил, что ему жаль талантливых артистов, которые покинули Россию. В пример кинематографист привел беглого комика Семена Слепакова*, сообщает NEWS.ru .

По мнению Михалкова, юморист пользовался популярностью на Родине. Постановщик считает, что Слепаков* рассчитывал на хорошую жизнь за границей.

«Все его песни острые, его фильм замечательный. Вот они (артисты — ред.) уехали и думали, что будет все так же», — высказался продюсер.

Никита Михалков подчеркнул, что в такой ситуации важен не сам факт отъезда человека из России, а то, как он реагирует на происходящее в родной стране. Режиссер уверен, что люди могут продолжать уделять внимание любимому делу и не пытаться заработать на оскорблении соотечественников, своей армии или отчизны.

*Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов