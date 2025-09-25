Никакого праздника: FIFA, Counter-Strike и Dota не включат в школьную программу

В Минпросвещения России опровергли слухи о включении в школьную программу по физкультуре видеоигр FIFA, Counter-Strike и Dota 2, сообщает РЕН ТВ .

В Сети появилась информация, что в школьную программу по физкультуре могут включить модуль по видеоиграм. В некоторых публикациях сообщалось, что законопроект в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Слухи прокомментировало Минпросвещения РФ. В ведомстве отметили, что такой законопроект не поддерживали, никаких разработок по этому вопросу не ведется. При этом по поручению президента перечень видов спорта в программе может быть расширен.

Ведомство вместе со Всероссийской федерацией фиджитал-спорта готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал-спорта. Решение о включении этого модуля в программу школы будут принимать самостоятельно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.