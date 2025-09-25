FIFA, Counter-Strike и Dota 2 появятся в школьной программе по физкультуре

В школьную программы по физкультуре добавят легендарные игры FIFA, Dota 2 и Counter-Strike. Нововведение будет называться «фиджитал-спорт», сообщает Mash .

Добавить его в школьную программу по физической культуре собираются в нескольких городах в рамках эксперимента. Дальнейшее распространение инициативы зависит от успеха теста.

На уроках школьникам предстоит играть в Dota 2, Counter-Strikem FIFA, а также бегать, подтягиваться и заниматься физическим развитием. Так дети будут получать удовольствие от занятий, а также улучшать реакцию, стратегическое мышление, физически развиваться.

В соответствии с нормами, учебные модели будут идти от 8 до 36 часов. При этом, внедрить в общеобразовательные учреждения фиджитал-дисциплины вроде Counter-Strike и Dota непросто. У них есть возрастное ограничение — «16+».

Министерство просвещения высказалось за инициативу. В ближайшее время его отправят в Государственную думу.

