Никаких «привилегий»: что ждет Чекалина в колонии

«Условия отбывания наказания будут зависеть исключительно от позиции администрации исправительного учреждения. Если говорить о практике, то, скорее всего, у Артема Чекалина все будет строго в соответствии с уставом и положениями уголовно-исполнительного кодекса. То есть его жизнь будет выстроена исключительно в рамках уставных требований», – сказал Ключко.

Он добавил, что администрации колонии, конечно, не нужно, чтобы к учреждению было повышенное внимание. В случае каких-либо нарушений условий содержания он будет подавать жалобы, и к ним будет повышенное внимание. Поэтому, скорее всего, его режим будет максимально формализованным.

«Это, с одной стороны, неплохо, потому что исключает неуставные отношения как с сотрудниками, так и с другими осужденными. С другой стороны, такие неформальные вещи, как мобильный телефон или запрещенные продукты, к которым, будем откровенны, имеют доступ многие осужденные, ему, скорее всего, будут недоступны именно из-за повышенного внимания к его персоне», – отметил адвокат.

Ранее блогера Артема Чекалина приговорили к сроку в семь лет пребывания в колонии и штрафу в размере 194,5 млн рублей за перевод денег на счета нерезидентов с применением подложных документов, осужденный был взят под стражу в зале суда.

