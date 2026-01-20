Никаких карт, спичек и пиротехники: Fix Price отказывает детям в покупках

Mash: в Fix Price в Москве больше не продают игральные карты несовершеннолетним

В московском Fix Price 12-летней девочке отказали в продаже игральных карт без предъявления паспорта. При этом закон не запрещает детям играть в них, сообщает Mash .

12-летняя девочка хотела купить в магазине колоду карт, но продавец внезапно потребовала предъявить паспорт. Оказалось, что в Fix Price не продают детям не только карты, но и спички, зажигалки и пиротехнику.

В России нет прямого запрета на продажу карт несовершеннолетним, но косвенно приобретение атрибутов азартных игр детьми нарушает законодательство. В сети магазинов отметили, что таким образом хотят перестраховаться и избежать рисков.

