Суд запретил сайты по продаже «шпионского зеркала» и скрытых камер в России
Фото - © Elnur / Фотобанк Лори
Суд Архангельской области в конце декабря 2025 года запретил сайты по продаже «шпионского зеркала» и скрытых камер для экзаменов и слежки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Соответствующий иск в суд направило местное управление Роскомнадзора (РКН).
Одна из страниц предлагала приобрести микрокамеру для использования на экзаменах, а две другие рекламировали «шпионское зеркало» с встроенной скрытой камерой и микрокамеру для скрытого наблюдения.
В РКН отметили, что данные web-страницы продают средства, которые можно использовать для негласного получения информации. Согласно статье 138.1 УК РФ, за производство, продажу и сбит подобных устройств может грозить до 4 лет лишения свободы.
Суд удовлетворил иск надзорного ведомства в полном объеме и запретил работу сайтов.
