Суд запретил сайты по продаже «шпионского зеркала» и скрытых камер в России

Суд Архангельской области в конце декабря 2025 года запретил сайты по продаже «шпионского зеркала» и скрытых камер для экзаменов и слежки, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости» .

Соответствующий иск в суд направило местное управление Роскомнадзора (РКН).

Одна из страниц предлагала приобрести микрокамеру для использования на экзаменах, а две другие рекламировали «шпионское зеркало» с встроенной скрытой камерой и микрокамеру для скрытого наблюдения.

В РКН отметили, что данные web-страницы продают средства, которые можно использовать для негласного получения информации. Согласно статье 138.1 УК РФ, за производство, продажу и сбит подобных устройств может грозить до 4 лет лишения свободы.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства в полном объеме и запретил работу сайтов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.