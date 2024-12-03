«Никак»: глава СПЧ ответил, как он работает с правами человека в Чечне

Глава СПЧ Фадеев заявил, что «никак» не работает с правами человека в Чечне

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РБК заявил, что «никак» не работает по вопросу прав человека в Чеченской Республике. По словам правозащитника, у него «нет ресурсов работать сегодня с Чечней».

Фадеев добавил, что ему поступают приглашения посетить северокавказский регион, и он «даже время от времени собирается, но пока не едет». По словам руководителя СПЧ, на днях его пригласил муфтий Чечни Салах Межиев, на что Фадеев, «скорей всего, откликнется».

«Но когда вы говорите об этих инцидентах… Да, они есть. У вас есть решение? У меня нет. Требуется очень долгое время, чтобы преодолеть травму, которая была получена за две войны в Чечне и чеченским народом, и всей страной», — сказал правозащитник.

Фадееву также задали вопрос, почему, к примеру, были нарушены права Никиты Журавеля, сжегшего Коран по заданию украинских спецслужб. Речь идет о случае, когда в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовали видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля.

В ответ на это глава СПЧ сказал, что парню не надо было сжигать священную книгу и «провоцировать».

Также Фадеев заявил, что к Чеченской Республике «надо относиться очень аккуратно», а сам регион «почти полностью находится сегодня в российском правовом пространстве».

«Почти полностью. Есть своя небольшая специфика. Ломать сейчас через колено ни в коем случае нельзя. Надо терпеть, стараться входить в положение», — считает глава Совета по правам человека.