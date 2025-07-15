Воспитанники «Маяка» приняли участие в тренировке по адаптивному фитнесу

Встреча с тренером по адаптивному фитнесу Натальей Рыжовой прошла в отделении «Маяк» социального центра «Балашихинский». Мероприятие прошло в рамках проекта «Эстафета успеха» при поддержке АНО «Я продолжаю идти» и Клуба адаптивных видов спорта «Фламинго», сообщает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Проект направлен на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и раскрытие их потенциала через физическую активность и спортивную мотивацию.

В рамках встречи мастер спорта по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата провела тренировку, разработанную с учетом индивидуальных особенностей ребят. Благодаря такому подходу каждый участник смог почувствовать себя уверенно, комфортно и безопасно.

Подобные занятия позволяют детям не только улучшать физическое здоровье, но и получать поддержку, мотивацию и веру в собственные возможности.

Проект «Эстафета успеха» продолжает реализовываться на территории городского округа Балашиха, открывая перед детьми с особенностями развития новые перспективы для самореализации.

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