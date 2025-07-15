Целевое обучение: что это такое, кто и куда сможет поступить в 2025 году

Что такое целевое обучение, кто может поступить на него в 2025 году

В материале РИАМО рассказываем о целевом обучении, как на него попасть, его плюсах и минусах.

Что такое целевое обучение Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Целевое обучение — это способ поступить на бюджетные места в вуз, но с условием, что после окончания учебного заведения выпускник отработает на предприятии заказчика не менее трех лет. Заказчиком может выступать государство в лице министерств или ведомств, региональные органы власти, государственные и муниципальные учреждения, предприятия с долей государственного участия («Росатом», «Газпром», «РусГидро», «Транснефть», РЖД и т. д.), предприниматели и юридические лица. Таким образом, абитуриенты поступают по направлению от организации и учатся бесплатно. Важно понимать, что есть отличия в целевом договоре по квоте и вне квоты. По квоте, которую ежегодно устанавливает правительство РФ, могут поступить только абитуриенты, заключившие договор с государственными организациями и теми, в которых есть доля госучастия. То есть для абитуриента это, по сути, то же самое бюджетное обучение. Целевой договор вне квоты позволяет заключать его в течение всей учебы, и не только с государственными учреждениями, но и с индивидуальными предпринимателями и любыми юридическими лицами. При этом абитуриент поступает в общем порядке на обучение на бюджет или на платные отделения. Если целевиков по квоте гораздо больше, чем количество выделенных целевых мест, проводится конкурс, и он может доходить до 10–15 человек на место. Проходит тот, у кого выше результаты ЕГЭ.

Как попасть на целевое обучение в 2025 году Фото - © Matej Kastelic / Фотобанк Лори Обучаться в вузе по целевым квотам можно по двум программам, на каждую из которых есть свой алгоритм записи. Конкурс на целевую квоту может быть выбран только один и должен совпадать с одним из ранее выбранных предложений. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса, включенных в специальный перечень, предусмотрены особенности формирования предложений о заключении договоров о целевом обучении. Наличие предложений необходимо уточнять у интересующего вас заказчика или в приемной комиссии вуза (научной организации). По программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования, магистратуры, аспирантуры Чтобы попасть на целевое обучение по таким программам, нужно: Зайти на портал «Госуслуги» , где должен быть подтвержденный профиль, и подать заявление на поступление в вуз. При вопросе: «Рассматриваете целевое обучение?» ответить: «Да». Изучить предложения заказчиков и выбрать подходящее. Выбрать вузы, в которые хотелось бы поступить, и подать заявление о приеме вместе с документами. Отметить в заявлении о приеме конкурс по целевой квоте. После этого нужно отслеживать свое место в конкурсном списке на сайте вуза. В случае успешного прохождения конкурса нужно на «Госуслугах» нажать на кнопку согласия или подать заявление в бумажном виде в сам вуз. Дождаться информации о зачислении. Заключить договор о целевом обучении с заказчиком не позднее начала учебного года (в электронном виде через приложение «Госключ» или обратившись к заказчику). Сроки подачи заявления: по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования — с 20 июня по 25 июля (вуз может установить более ранний срок завершения приема заявлений о приеме, этот срок указан на сайте вуза);

по программам магистратуры — в период с 20 июня по 20 августа (конкретные сроки устанавливает вуз, эти сроки указаны на сайте вуза);

по программам аспирантуры — в период с 20 июня (конкретные сроки устанавливает вуз, который может установить более ранний срок начала приема заявлений о приеме; конкретные сроки указаны на сайте вуза). Заявку можно подать в бумажном виде непосредственно в приемную комиссию вуза. Заказчиков можно самостоятельно изучить на платформе «Работа в России» и там же подать заявку. При этом авторизация на платформе все равно проходит через «Госуслуги». По программам ординатуры, ассистентуры-стажировки При поступлении по таким программам нужно: Изучить предложения заказчиков на портале «Работа в России» Подать заявку и заявление о приеме на обучение на интересующую позицию в самом вузе или сразу на сайте. Отслеживать свое место в конкурсном списке на сайте вуза. В случае прохождения конкурса предоставить оригинал документа об образовании в приемную комиссию вуза. Дождаться подтверждения поступления. Заключить договор о целевом обучении с заказчиком до начала учебного года. Заявка и заявление должны быть поданы на один и тот же конкурс, конкурс может быть выбран только один. Сроки подач заявлений о приеме: по программам ординатуры — в период с 1 июля (конкретные сроки устанавливает вуз);

по программам ассистентуры-стажировки — в сроки, установленные вузом (эти сроки указаны на сайте вуза). Консультации можно получить по телефонам: Горячей линии Единого контакт-центра «Прием в вуз»: 8-800-301-44-55;

Горячей линии Минобрнауки России: 8-800-222-55-71, 8-800-100-20-17 (поступление в вуз онлайн).

Какие документы нужны для целевого обучения в 2025 году Фото - © Shannon Fagan / Ingram Publishing / Фотобанк Лори Для поступления по целевому договору нужны все те же документы, что и для стандартного поступления в вуз, — заявление, копия паспорта, СНИЛС, выписка об успеваемости за первое полугодие выпускного класса с печатью школы, подтверждение особых достижений (грамоты, кубки, медали), характеристика с места учебы (по требованию). Сам заказчик может запросить дополнительные документы.

Плюсы и минусы целевого обучения Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори При целевом обучении все три стороны — абитуриент, заказчик и вуз — заинтересованы друг в друге, и поэтому выигрывают все. Очевидный плюс в том, что студент получает возможность трудоустройства и бесплатное образование, заказчик получает кадры, а вуз — оплаченное место. Кроме того, поступление целевиков проходит раньше, и поэтому если не получится пройти конкурс, то можно успеть присоединиться к обычным абитуриентам. К тому же средний балл ЕГЭ для абитуриентов, поступающих по целевому конкурсу, существенно ниже, чем для абитуриентов, поступающих на общих основаниях. Студенты получают гарантию трудоустройства, производственной практики и могут рассчитывать на помощь при подготовке курсовой или дипломной работы. У целевиков может быть стипендия или оплата жилья, все зависит от того, какие формы поощрения прописаны в договоре.



Из минусов целевого обучения можно назвать все ту же обязательную отработку. Не всем она подходит. Возможно, кто-то после обучения уже планирует пойти в конкретную компанию, но будет вынужден отрабатывать три года там, где был заключен договор. Это нужно учитывать при поступлении и понимать, что у заказчика могут быть свои требования и условия. Перед подписанием договора стоит его очень внимательно изучить.

Что будет, если не отработать положенные три года после целевого обучения Фото - © Фотобанк Лори Все зависит от того, какие условия описаны в договоре целевого обучения. Чаще всего, если выпускник не отработает положенный срок в учреждении, с которым заключен договор, то он должен будет возместить стоимость обучения. Если же студент отказывается от целевого обучения, то он сможет перевестись на платное обучение.