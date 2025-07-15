Целевое обучение: что это такое, кто и куда сможет поступить в 2025 году
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В материале РИАМО рассказываем о целевом обучении, как на него попасть, его плюсах и минусах.
Что такое целевое обучение
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Целевое обучение — это способ поступить на бюджетные места в вуз, но с условием, что после окончания учебного заведения выпускник отработает на предприятии заказчика не менее трех лет. Заказчиком может выступать государство в лице министерств или ведомств, региональные органы власти, государственные и муниципальные учреждения, предприятия с долей государственного участия («Росатом», «Газпром», «РусГидро», «Транснефть», РЖД и т. д.), предприниматели и юридические лица.
Таким образом, абитуриенты поступают по направлению от организации и учатся бесплатно.
Важно понимать, что есть отличия в целевом договоре по квоте и вне квоты. По квоте, которую ежегодно устанавливает правительство РФ, могут поступить только абитуриенты, заключившие договор с государственными организациями и теми, в которых есть доля госучастия. То есть для абитуриента это, по сути, то же самое бюджетное обучение.
Целевой договор вне квоты позволяет заключать его в течение всей учебы, и не только с государственными учреждениями, но и с индивидуальными предпринимателями и любыми юридическими лицами. При этом абитуриент поступает в общем порядке на обучение на бюджет или на платные отделения.
Если целевиков по квоте гораздо больше, чем количество выделенных целевых мест, проводится конкурс, и он может доходить до 10–15 человек на место. Проходит тот, у кого выше результаты ЕГЭ.
Как попасть на целевое обучение в 2025 году
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Обучаться в вузе по целевым квотам можно по двум программам, на каждую из которых есть свой алгоритм записи. Конкурс на целевую квоту может быть выбран только один и должен совпадать с одним из ранее выбранных предложений.
Для предприятий оборонно-промышленного комплекса, включенных в специальный перечень, предусмотрены особенности формирования предложений о заключении договоров о целевом обучении. Наличие предложений необходимо уточнять у интересующего вас заказчика или в приемной комиссии вуза (научной организации).
По программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования, магистратуры, аспирантуры
Чтобы попасть на целевое обучение по таким программам, нужно:
- Зайти на портал «Госуслуги», где должен быть подтвержденный профиль, и подать заявление на поступление в вуз.
- При вопросе: «Рассматриваете целевое обучение?» ответить: «Да».
- Изучить предложения заказчиков и выбрать подходящее.
- Выбрать вузы, в которые хотелось бы поступить, и подать заявление о приеме вместе с документами.
- Отметить в заявлении о приеме конкурс по целевой квоте.
- После этого нужно отслеживать свое место в конкурсном списке на сайте вуза.
- В случае успешного прохождения конкурса нужно на «Госуслугах» нажать на кнопку согласия или подать заявление в бумажном виде в сам вуз.
- Дождаться информации о зачислении.
- Заключить договор о целевом обучении с заказчиком не позднее начала учебного года (в электронном виде через приложение «Госключ» или обратившись к заказчику).
Сроки подачи заявления:
- по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования — с 20 июня по 25 июля (вуз может установить более ранний срок завершения приема заявлений о приеме, этот срок указан на сайте вуза);
- по программам магистратуры — в период с 20 июня по 20 августа (конкретные сроки устанавливает вуз, эти сроки указаны на сайте вуза);
- по программам аспирантуры — в период с 20 июня (конкретные сроки устанавливает вуз, который может установить более ранний срок начала приема заявлений о приеме; конкретные сроки указаны на сайте вуза).
Заявку можно подать в бумажном виде непосредственно в приемную комиссию вуза. Заказчиков можно самостоятельно изучить на платформе «Работа в России» и там же подать заявку. При этом авторизация на платформе все равно проходит через «Госуслуги».
По программам ординатуры, ассистентуры-стажировки
При поступлении по таким программам нужно:
- Изучить предложения заказчиков на портале «Работа в России».
- Подать заявку и заявление о приеме на обучение на интересующую позицию в самом вузе или сразу на сайте.
- Отслеживать свое место в конкурсном списке на сайте вуза.
- В случае прохождения конкурса предоставить оригинал документа об образовании в приемную комиссию вуза.
- Дождаться подтверждения поступления.
- Заключить договор о целевом обучении с заказчиком до начала учебного года.
Заявка и заявление должны быть поданы на один и тот же конкурс, конкурс может быть выбран только один.
Сроки подач заявлений о приеме:
- по программам ординатуры — в период с 1 июля (конкретные сроки устанавливает вуз);
- по программам ассистентуры-стажировки — в сроки, установленные вузом (эти сроки указаны на сайте вуза).
Консультации можно получить по телефонам:
- Горячей линии Единого контакт-центра «Прием в вуз»: 8-800-301-44-55;
- Горячей линии Минобрнауки России: 8-800-222-55-71, 8-800-100-20-17 (поступление в вуз онлайн).
Какие документы нужны для целевого обучения в 2025 году
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Для поступления по целевому договору нужны все те же документы, что и для стандартного поступления в вуз, — заявление, копия паспорта, СНИЛС, выписка об успеваемости за первое полугодие выпускного класса с печатью школы, подтверждение особых достижений (грамоты, кубки, медали), характеристика с места учебы (по требованию). Сам заказчик может запросить дополнительные документы.
Плюсы и минусы целевого обучения
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
При целевом обучении все три стороны — абитуриент, заказчик и вуз — заинтересованы друг в друге, и поэтому выигрывают все. Очевидный плюс в том, что студент получает возможность трудоустройства и бесплатное образование, заказчик получает кадры, а вуз — оплаченное место.
Кроме того, поступление целевиков проходит раньше, и поэтому если не получится пройти конкурс, то можно успеть присоединиться к обычным абитуриентам. К тому же средний балл ЕГЭ для абитуриентов, поступающих по целевому конкурсу, существенно ниже, чем для абитуриентов, поступающих на общих основаниях.
Студенты получают гарантию трудоустройства, производственной практики и могут рассчитывать на помощь при подготовке курсовой или дипломной работы. У целевиков может быть стипендия или оплата жилья, все зависит от того, какие формы поощрения прописаны в договоре.
Из минусов целевого обучения можно назвать все ту же обязательную отработку. Не всем она подходит. Возможно, кто-то после обучения уже планирует пойти в конкретную компанию, но будет вынужден отрабатывать три года там, где был заключен договор. Это нужно учитывать при поступлении и понимать, что у заказчика могут быть свои требования и условия. Перед подписанием договора стоит его очень внимательно изучить.
Что будет, если не отработать положенные три года после целевого обучения
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Все зависит от того, какие условия описаны в договоре целевого обучения. Чаще всего, если выпускник не отработает положенный срок в учреждении, с которым заключен договор, то он должен будет возместить стоимость обучения.
Если же студент отказывается от целевого обучения, то он сможет перевестись на платное обучение.
Какие квоты на целевое обучение выделены в 2025 году
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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на 2025 год. Такие квоты правительство устанавливает каждый год на основе заявок от регионов.
Квоты на будущий учебный год сформированы по 838 направлениям подготовки и научным специальностям. По 77 из них число целевых мест увеличено по сравнению с прошлым годом. При этом по медицинским специальностям в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это должно обеспечить больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускники будут гарантировано трудоустроены.
Так, по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» (специалитет) их доля составит 70% и 75% соответственно, а по самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%. В числе таких направлений — «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Клиническая лабораторная диагностика», «Детская хирургия», «Торакальная хирургия», «Гастроэнтерология», «Кардиология», «Неврология», «Ревматология», «Нейрохирургия», «Радиотерапия», «Травматология и ортопедия».
Большие квоты на целевое обучение выделены для будущих специалистов в области проектирования авиационных и ракетных двигателей, эксплуатации железных дорог и систем обеспечения движения поездов. Больше половины бюджетных мест в бакалавриате достанется целевикам, которые будут обучаться по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 45% — по специальности «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», 40% — по специальностям «Авиастроение», «Двигатели летательных аппаратов», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура».
По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест осталась на уровне 35%, что связано с необходимостью увеличения числа молодых исследователей в России.
Более того, на предстоящий учебный год регионы заявили о потребности по 12 новым направлениям подготовки. Среди них — «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Наносистемы и наноматериалы», «Технология изделий легкой промышленности», «Конструирование изделий легкой промышленности», «Регионоведение России».
Кроме того, квоты можно посмотреть на сайте «Работа в России», на сайте конкретного вуза или на сайтах региональных и муниципальных властей.