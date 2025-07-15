Стали известны СНТ округа Клин, которые включили в программу газификации

На территории городского округа Клин названы СНТ, соответствующие критериям включения в программу «Социальная газификация». Речь идет про СНТ «Урожай», «Мичуринец», «Химик», «Заречное-2» и «Термометрист». Все они находятся в границах газифицированного населенного пункта города Клин, а значит владельцы участков в границах данных СНТ имеют право на бесплатное подведение газа до границ земельных участков собственников жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В редакции постановления правительства Московской области от 07.07.2025 № 784-ПП «О внесении изменений в программу правительства Московской области „Развитие газификации в Московской области до 2035 года“ обозначены сроки газификации данных СНТ.

Для СНТ «Химик и „Мичуринец“ это 2026 год, для СНТ „Урожай“ и „Термометрист“ это 2027 год, для СНТ „Заречное-2“ — 2031 год.

Работа по газификации СНТ будет проводиться впервые.

В целом в 2025 году работы по догазификации будут проводиться в 138 населенных пунктах городского округа Клин. Возможность подключения к газовым сетям получат более 1 850 человек. За год планируется осуществить порядка 800 пусков газа в домовладения собственников.

С 14 по 20 июля в городском округе Клин будут проводиться работы по газификации домов в деревнях Троицкое, Подоистрово, Горки (Высоковск), Копылово, Вельмогово, Давыдково, Решоткино, Акулово, Трехденево, Ситники, г. Клин, ул. В.Мухиной.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.