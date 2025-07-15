Фестиваль большого дрифта: в Подмосковье посоревновались звезды RDS

На площадке Moscow Raceway 12 и 13 июля впервые состоялся фестиваль большого дрифта RDS FEST — соревнования любителей и профессионалов гоночного автоспорта с развлекательной программой, сообщили организаторы мероприятия.

«Российская Дрифт Серия всегда была организатором спортивных соревнований в дисциплине „дрифт“, но мероприятий развлекательного формата мы раньше не проводили. На организацию такого фестиваля — со свободными заездами, с товарищескими гонками звездных пилотов, с широким ассортиментом площадок — меня вдохновило посещение родины дрифта, Японии», — рассказал директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

По словам Добровольского, в этой стране праздник дрифта обычно называют MATSURI. Он считается традиционным и произвел на директора РДС большое впечатление.

RDS FEST — новый для столичного автосообщества формат, организаторы называют его дебютным и говорят, что он удался. В будущем они планируют расширять географию фестиваля.

Одним из ключевых событий мероприятия стали свободные заезды: все желающие смогли проехать по двум конфигурациям профессионального автодрома и попробовать свои силы в соревнованиях более высокого для них уровня. Единственное требование — это минимальное техническое соответствие гоночных автомобилей.

Ярким моментом стали судейские соревнования: Владимир Сафонов, Михаил Давидянц, Станислав Долгих и Антон Новиков показали мастер-класс. По итогам серии заездов уверенную победу одержал Давидянц: он показал уверенное движение как лидер и как преследователь.

Большое впечатление на зрителей и участников произвело «Сибирское дерби», в котором победил Аркадий Цареградцев, а особую интригу фестиваля создал челлендж от команды STAR РЁR STARS AIMOL, в котором можно было посоревноваться за право приехать на «Зимний кубок РДС».

Помимо соревновательных активностей, на площадке фестивали прошли полезные паблик-токи и мастер-классы. Ведущая Алиша Дюймовская обсудила с SMM-менеджером РДС Василисой Хатаке онлайн-форматы серии и способы создания интересного контента для разных платформ. Фотограф Станислав Тен поделился секретами создания ярких снимков в мире дрифта.