Еще три школы откроют в Ленинском округе до конца года

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов рассказал, что до конца 2025 года в муниципалитете будут открыты три общеобразовательных учреждения в новых микрорайонах, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Качественно выстроенная система образования — фундамент успешного будущего нашего округа. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева уделяем приоритетное внимание созданию современных и комфортных условий для обучения подрастающего поколения. Прошлый год ознаменовался вводом в эксплуатацию сразу нескольких крупных образовательных комплексов, призванных удовлетворить растущую потребность в учебных местах. Приоритет, конечно же, отдавали новым микрорайонам, где наблюдается высокая концентрация молодых семей», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В пресс-службе уточнили, что в 2024 году власти Ленинского округа открыли современный образовательный центр на 1550 учеников в Битце, школу на 1500 мест в Боброво, пристройку к школе в Молоково, что позволило существующую школу расширить на 237 мест. Также в 2024 году была открыта школа на 1100 учеников в Дрожжино.

«Работу по развитию школьной инфраструктуры продолжаем. В феврале 2025 года открыли школу на 1100 в жилом комплексе „Эко Видное 2.0“, она оснащена всем необходимым для реализации образовательных программ различной направленности. До конца года введем в эксплуатацию еще несколько крупных образовательных учреждений в ЖК „Пригород Лесное“, в деревне Коробово, а также в жилом комплексе „Римский“», — рассказал Каторов.

Он отметил, что несмотря на значительные усилия по строительству новых школ, проблема второй смены в Ленинском округе остается актуальной.

«На сегодняшний день во вторую смену обучаются около 3,5 тысяч школьников, в прошлом году это число достигало почти 6000. Ввод новых объектов в 2024 году привел к значительному сокращению этого показателя — вторую смену нам удалось снизить на 2370 человек. Не останавливаемся па достигнутом. В планах — строительство новых школ, расширение существующих образовательных учреждений, а также оптимизация учебного процесса. Стремимся к тому, чтобы каждый ребенок в Ленинском округе имел возможность получать качественное образование в комфортных и современных условиях», — подытожил глава Ленинского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.