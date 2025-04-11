«Ничего нигде не удаляли»: жена Ливанова развеяла слухи об операции артиста
Супруга Ливанова прокомментировала слухи об операции актера
Супруга Василия Ливанова опровергла слухи об операции актера, сообщает «Абзац».
В интернете распространилась информация о том, что народному артисту РСФСР была проведена операция по удалению тромбов в артериях верхней конечности.
Но, как сообщила Елена Ливанова, эти данные не соответствует действительности.
«Нормально он себя чувствует. Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли? Нет, ничего», — заявила жена актера.