«Ничего нигде не удаляли»: жена Ливанова развеяла слухи об операции артиста

В интернете распространилась информация о том, что народному артисту РСФСР была проведена операция по удалению тромбов в артериях верхней конечности.

Но, как сообщила Елена Ливанова, эти данные не соответствует действительности.

«Нормально он себя чувствует. Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли? Нет, ничего», — заявила жена актера.