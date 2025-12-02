«Ни о чем и формально»: в Госдуме раскритиковали школьные уроки мужества

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал систему патриотического воспитания в российских школах, порассуждав о ситуации в одном из учебных учреждений Москвы. По его мнению, еженедельные церемонии поднятия флага и уроки мужества зачастую проводятся формально и не приносят результатов. Кадры выступления депутата опубликовала журналистка Ксения Собчак в «Кровавой барыне» .

В ходе круглого стола в Госдуме, посвященного проблемам воспитания молодежи, Миронов заявил, что формальный подход к важным мероприятиям сводит их эффективность к нулю.

«Толка никакого. Уроки мужества очень часто формальны, ни о чем. Молодежь сидит в гаджетах и вообще все абсолютно все равно», — сказал парламентарий.

Одной из ключевых причин сложившейся ситуации политик назвал низкие зарплаты педагогов и избыточную отчетность, которая лишает учителей времени и желания заниматься воспитательным процессом.

«Нет у нас времени и желания у наших учителей за эту мизерную зарплату заниматься воспитанием. Некогда», — подчеркнул Миронов.

Лидер «Справедливой России — За правду» также указал на проблему отсутствия усидчивости у современной молодежи из-за чрезмерного увлечения гаджетами. В качестве примера Миронов привел данные от ректора «одного из лучших инженерных вузов» страны: после второго курса из института были отчислены 28% студентов, причем все — стобалльники. Они не смогли слушать лекции и отвлекались на телефоны во время занятий, заявил Миронов.

