Незаконную свалку убрали на юге Москвы после вмешательства прокуратуры
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Незаконную свалку ликвидировали на земельном участке в столичном районе Бирюлево Восточное, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
После появления информации СМИ и жалоб граждан Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту незаконных навалов отходов на 6-й Радиальной улице.
Прокуроры добились ликвидации несанкционированной свалки на юге Москвы. К настоящему время земельный участок освобожден от навалов мусора.
Ранее мусорный апокалипсис произошел в Ессентуках из-за протеста регионального оператора. Город завален отходами, которые не вывозят неделями.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.