сегодня в 14:50

Незаконную свалку убрали на юге Москвы после вмешательства прокуратуры

Незаконную свалку ликвидировали на земельном участке в столичном районе Бирюлево Восточное, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

После появления информации СМИ и жалоб граждан Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту незаконных навалов отходов на 6-й Радиальной улице.

Прокуроры добились ликвидации несанкционированной свалки на юге Москвы. К настоящему время земельный участок освобожден от навалов мусора.

Ранее мусорный апокалипсис произошел в Ессентуках из-за протеста регионального оператора. Город завален отходами, которые не вывозят неделями.

