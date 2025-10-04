Город завален отходами: в Ессентуках произошел мусорный апокалипсис

По словам жителей улицы России, первые проблемы с вывозом мусора начались в июле. Региональный оператор ООО «ЖКХ» отказался вывозить мусор, сославшись на плохие дороги, стихийную парковку и отсутствие места для разворота мусоровозов. При этом местные жители это опровергают.

«Дорога у нас асфальтированная, достаточно широкая, и припаркованные машины не мешают проезду их малогабаритной спецтехники, которую они обязаны использовать», — рассказали горожане.

Похожая ситуация и в других районах Ессентуков. Люди жалуются, что коммунальщики неделями не вывозят мусор. Горожане неоднократно обращались в администрацию, но получали лишь отписки. По их словам, местные власти краевое МинЖКХ перекладывают ответственность друг на друга и на Роспотребнадзор, а в это время мусор продолжает накапливаться.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.