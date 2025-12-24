Несколько кошек замуровали в подвале общежития в Химках

Волонтеры в Химках бьют тревогу из-за кошек, которые были замурованы в подвале общежития МГИКа. Сотрудники вуза закрыли решетками все продухи в помещении, а животные остались внутри, сообщает «Осторожно, новости» .

Разные кошки живут на территории общежития МГИКа уже около 30 лет. В этом году там поселились восемь пушистых. Их каждый день кормят волонтеры.

По данным активистов, в ночь с 17 до 18 декабря представители вуза закрыли решетками все продухи в подвале. В результате внутри помещения могли оказаться замурованными от 2 до 7 кошек.

«По закону нужно оставлять хотя бы один из продухов открытым», — сказала одна из активисток, которые кормят животных.

После многочисленных жалоб администрация МГИКа и волонтеры спустились в подвал. По словам одной из активисток, до этого оттуда слышали жалобное мяуканье, но при осмотре никого не обнаружили.

При этом сотрудники вуза разрешили волонтерам зайти в подвал «буквально на три секунды». Там было темно, а кошки могли спрятаться в укромных уголках и слепых зонах, коих полно в помещении. Каждый день кто-то из волонтеров снимает решетки, но охрана общежития снова замуровывает продухи.

Ранее одна из кошек смогла выбраться из подвала, ее отдали на передержку. 22 декабря фонд «Котоспас» отправил в общежитие своего мастера, чтобы снять решетки. Охрана задержала его и вызвала полицию. Мужчину отвезли в отдел, после чего отпустили, забрав инструменты. Волонтеры просят ректора вуза о личной встрече, чтобы разобраться в ситуации.

