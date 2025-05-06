Неприятная встреча: эксперт рассказал о тараканах на улицах в Кузбассе

Профессор кафедры экологии и природопользования ИБЭиПР КемГУ Николай Скалон заявил, что появление на улицах городов Кемеровской области тараканов связано с потеплением, сообщает Сiбдепо .

«У нас в природе тараканов нет. В домах встречаются два вида тараканов: черный и рыжий — или прусак. Они теплолюбивы. Летом могут выселяться», — сказал эксперт.

По его словам, тараканов-прусаков больше, но в последние 20 лет их число уменьшилось из-за использования эффективных препаратов.

Жители Кузбасса регулярно выкладывают в соцсети видео с кадрами тараканов на улицах. Чаще всего это черные насекомые.

Ранее сообщалось, что уже в середине мая в центральных регионах европейской части России появятся комары. Из-за аномально теплой зимы количество перезимовавших самок превышает обычные показатели. Ряд регионов может в этом году столкнуться с нашествием этих насекомых.