Стало известно, когда в Москве случится нашествие комаров

Ранее эксперт высказывал предположение, что из-за аномально теплой зимы количество перезимовавших самок и отложенных ими яиц может превысить обычные показатели. В связи с этим центральная Россия в 2025 году может столкнуться с нашествием этих насекомых.

«В центральной части их появления можно ждать где-то в середине мая. Но если похолодание затянется, их вылет сместится на конец мая или даже начало июля. Но поскольку европейская часть России огромная и климатические условия в разных регионах сильно отличаются, массовый выход кровососущих насекомых будет постепенным. Комары начнут появляться с юга и постепенно будут двигаться на север», — поделился Марьинский.

По его словам, в настоящий момент нет точной информации о конкретных областях, где уже наблюдается массовый вылет комаров. Однако известно, что отдельные перезимовавшие самки могут появляться уже при небольших плюсовых температурах. Они питаются кровью и откладывают яйца.

Весной начинается активная фаза развития комаров. Яйца должны попасть в воду, где из них вылупляются личинки. Их развитие занимает от 2 до 3 недель, иногда быстрее или медленнее, в зависимости от температуры воды. Чем теплее вода, тем быстрее протекает этот процесс. Похолодание лишь задерживает массовое появление комаров. Как только установится стабильная теплая погода, комары появятся примерно через 2 недели, заключил биолог.