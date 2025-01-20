Необычный интерактив провели для долголетов в Онуфриевском ДК

Участниками события стали жители округа «серебряного» возраста.

В отличие от традиционной игры, где используются номера на карточках, здесь игроки должны были угадывать или узнавать музыкальные композиции по небольшим фрагментам.

Такой необычный и новый формат игры придал динамичность совместному интерактиву и увлек абсолютно каждого присутствующего. Сотрудники Дома культуры подобрали хороший и действенный творческий инструмент для вовлечения в игру даже самых застенчивых участников.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.