Некоторым россиянам перечислят пенсии за май досрочно
Некоторым жителям РФ перечислят пенсии за май досрочно. Это сделают из-за приближающихся майских праздников, рассказали ТАСС в пресс-службе Соцфонда.
Пенсии переведут досрочно тем, кому деньги отправляют через банк. Почтовые отделения передадут средства по стандартному графику.
До 30 апреля переведут средства тем пенсионерам, которые получают деньги в банке с 1 по 4 число.
Досрочную выплату переведут на все виды пенсий — по инвалидности, старости, страховые, накопительные, социальные. Деньги отправят в автоматическом режиме. Заявление подавать не нужно.
