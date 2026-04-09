Некоторым россиянам перечислят пенсии за май досрочно

Некоторым жителям РФ перечислят пенсии за май досрочно. Это сделают из-за приближающихся майских праздников, рассказали ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

Пенсии переведут досрочно тем, кому деньги отправляют через банк. Почтовые отделения передадут средства по стандартному графику.

До 30 апреля переведут средства тем пенсионерам, которые получают деньги в банке с 1 по 4 число.

Досрочную выплату переведут на все виды пенсий — по инвалидности, старости, страховые, накопительные, социальные. Деньги отправят в автоматическом режиме. Заявление подавать не нужно.

