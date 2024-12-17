Нейропсихолог рассказала, на кого повлияет магнитная буря

Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала, кто сильнее всего ощутит на себе влияние магнитной бури, начавшейся во вторник, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что во вторник утром на Земле началась слабая магнитная буря. По словам Наумовой, в этот период учащаются обращения к врачам.

Наиболее чувствительны к буре люди с психическими заболеваниями и уязвимой нервной системой. Также недомогания могут испытывать и абсолютно здоровые люди, отметила специалист.

«Люди жалуются на слабость, раздражительность, быструю утомляемость, на ухудшение памяти, нарушения сна», — рассказала психотерапевт.

Она добавила, что чаще всего из-за магнитной бури плохо себя чувствуют пожилые люди и маленькие дети, в том числе с синдромом СДВГ и гиперактивностью, они чаще истерят.