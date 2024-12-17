Магнитная буря класса G1 началась на Земле

сегодня в 10:55

На планете в 08:21 по московскому времени началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что причиной бури является поток более плотного и быстрого, чем обычно, солнечного ветра.

«Магнитная буря будет непродолжительной, а ее интенсивность не превысит уровня слабой», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Предыдущая магнитная буря была на Земле в конце ноября. Она также была слабой.