Магнитная буря началась на планете минувшей ночью из-за солнечного ветра

Слабые возмущения магнитного поля наблюдались на Земле прошлой ночью, к утру субботы они усилились до уровня слабой магнитной бури класса G1, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По всей видимости, причиной магнитной бури стали не вспышки на Солнце, выбросившие солнечное вещество в сторону нашей планеты, последняя значимая из которых произошла еще утром 25 ноября, а попадание Земли в потоки более быстрого и плотного солнечного ветра», — уточнил синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что данная магнитная буря будет короткой. А по силе она может достигнуть только уровня средней магнитной бури класса G2, но это при негативном сценарии.

По словам Леуса, прогностические центры в мире ожидали магнитную буру класса G1-G2 29 ноября, а на 30 ноября прогнозировалось только неустойчивое состояние геомагнитного поля.

Специалист напомнил, что последняя магнитная буря на планете наблюдалась около трех недель назад, 10 ноября.

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