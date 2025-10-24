Неизвестный перевел 130 млн на зарплаты американских военных

сегодня в 22:27

Министерство войны США подтвердило получение анонимного пожертвования в размере 130 миллионов долларов, предназначенного для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих во время правительственного шатдауна, сообщают «Ведомости» .

Как отметил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, данное пожертвование было сделано с целевым условием, хотя федеральное законодательство запрещает частные целевые взносы правительству. По данным Bloomberg, указанной суммы хватит лишь на символические выплаты около 100 долларов на человека для 1,3 миллиона военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что чек выписал его «друг», однако механизм использования средств остается проблематичным без утвержденного конгрессом ассигнования.

Шатдаун, начавшийся 1 октября, оставил федеральных служащих и военных без зарплат, следующая выплата по графику назначена на 29 октября.