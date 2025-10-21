Шатдаун в США затронул ядерную безопасность
Сотрудников управления ядерной безопасности США отправили в отпуск
Министерство энергетики США отправило в неоплачиваемый отпуск 1,4 тысячи сотрудников Национального управления ядерной безопасности из-за приостановки работы федерального правительства, сообщает ТАСС.
Как заявил министр энергетики Крис Райт на пресс-конференции в Неваде, подобная ситуация произошла впервые в истории управления.
Отправленные в вынужденный отпуск сотрудники отвечают в том числе за модернизацию американского ядерного арсенала, что создает риски для программ по поддержанию обороноспособности страны.
Шатдаун привел к приостановке ключевых функций в сфере обеспечения ядерной безопасности США.