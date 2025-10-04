У США из-за шатдауна заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом

Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что на фоне продолжающегося шатдауна у Соединенных Штатов заканчиваются деньги, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что может поставить всю страну под угрозу, сообщает РИА Новости .

По его словам, у Национального управления по ядерной безопасности осталось финансирования примерно на восемь дней.

«Затем нам придется применять чрезвычайные меры приостановки работы, что ставит нашу страну под угрозу», — подчеркнул он.

Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования правительства, который позволил бы положить конец шатдауну.

Неизвестно, как долго продлится шатдаун в США, но пока партии не придут к консенсусу, Штаты, помимо прочего, не смогут выполнять свои международные обязательства. Такая дестабилизация работы государственных институтов скажется на авторитете страны на международной арене, а также подорвет доверие американского общества к власти. Об этом сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

