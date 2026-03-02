Нефтеперерабатывающий завод под Новосибирском намерен объявить себя банкротом

В Новосибирской области директор ООО «ВПК-Ойл» Евгений Беленецкий планирует подать в арбитражный суд заявление о признании компании банкротом. Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс».

Компания «ВПК-Ойл» владеет Коченевским нефтеперерабатывающим заводом, который является единственным в Новосибирской области.

В феврале текущего года на портале «Федресурс» появились два сообщения от кредиторов ООО «Гуру» и ПАО «Московский кредитный банк», которому принадлежит 100% акций компании. Кредиторы объявили о своем намерении подать в суд заявление о банкротстве «ВПК-Ойл».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», «ВПК-Ойл» принадлежит АО «Холдинговая Компания „Эволюция“», а ее директором является Евгений Беленецкий. Компания имеет уставный капитал в размере 273,5 млн рублей. В 2024 году выручка составила более 33 млрд рублей, при этом чистый убыток достиг 1,6 млрд рублей.

В настоящее время в отношении компании «ВПК-Ойл» рассматривается 13 судебных исков на общую сумму 338 млн рублей.

Ранее стало известно, что количество банкротов в РФ дошло до отметки 2,2 млн человек, и рост продолжается. Многие россияне считают, что процедура банкротства позволит им выйти из долговой ямы и даст возможность начать жить с чистого листа.

