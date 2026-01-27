Угроза для финансовой стабильности: число банкротов в РФ достигло 2,2 млн человек

Количество банкротов в РФ дошло до отметки 2,2 млн человек, и рост продолжается. Причина в том, что процедура была упрощена и оказалась доступной, рассказала финансист Наталья Ключникова. Об этом пишет АБН24 .

Многие россияне считают, что процедура банкротства позволит им выйти из долговой ямы. Также она даст возможность начать жить с чистого листа.

Но из-за слишком легкой реализации процедуры, по словам финансиста, появляются некоторые опасения.

Долги у россиян списывают быстро. Однако у некоторых из них остается привычка накапливать новые обязательства. В результате появляются случаи повторных банкротств. Некоторые делают это по 2 или 3 раза, что формирует риск постоянной цикличной задолженности.

Ключникова отметила, что банкротство и правда дает возможность освободиться от долгов. Но отсутствие ограничений на проведение еще одной такой процедуры и возможность брать кредиты, микрозаймы и иные финансовые обязательства могут формировать опасную для экономики ситуацию.

