«Недостоверно»: адвокат опровергла госпитализацию Блиновской в лазарет колонии

Адвокат блогерши Елены Блиновской Наталия Сальникова опровергла ее госпитализацию в лазарет колонии с подозрением на воспаление легких, сообщает «Подъем» .

Ранее Mash написал, что Блиновская попала в лазарет после проблем с отоплением в колонии. Но воспаление легких у нее не подтвердили.

Адвокат подчеркнула, что это недостоверная информация. Жалоб от блогерши на болезнь к ней не поступало.

«Эта информация не соответствует действительности. Недостоверно», — сказала Сальникова.

В марте 2025 года Савеловский суд столицы вынес приговор Блиновской: 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1 млн рублей и запрет на ведение бизнеса в течение 4 лет. Ее признали виновной в отмывании денег и незаконных финансовых операциях.

