«Недостоверно»: адвокат опровергла госпитализацию Блиновской в лазарет колонии
Фото - © РИА Новости, Алексей Никольский
Адвокат блогерши Елены Блиновской Наталия Сальникова опровергла ее госпитализацию в лазарет колонии с подозрением на воспаление легких, сообщает «Подъем».
Ранее Mash написал, что Блиновская попала в лазарет после проблем с отоплением в колонии. Но воспаление легких у нее не подтвердили.
Адвокат подчеркнула, что это недостоверная информация. Жалоб от блогерши на болезнь к ней не поступало.
«Эта информация не соответствует действительности. Недостоверно», — сказала Сальникова.
В марте 2025 года Савеловский суд столицы вынес приговор Блиновской: 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1 млн рублей и запрет на ведение бизнеса в течение 4 лет. Ее признали виновной в отмывании денег и незаконных финансовых операциях.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.