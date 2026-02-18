Подозревают воспаление легких: отправленная в колонию Блиновская попала в лазарет

Блогер Блиновская попала в лазарет в колонии с подозрением на воспалением легких

Отбывающая наказание блогерша Елена Блиновская попала в лазарет ИК-1 с подозрением на воспаление легких, сообщает Mash .

10 февраля во Владимирской области произошла коммунальная авария на теплотрассе. Три дня в колонии не было отопления, температура на улице опускалась до минус 15 градусов. Представители УФСИН отметили, что своевременно обеспечили осужденных горячим питанием, теплой одеждой, а также обогревателями.

Когда отопление починили, то заключенные разболелись. Минимум 20 человек обратились к медикам с жалобами на температуру, кашель и насморк. Среди них была и Блиновская.

У блогерши воспаление легких медики не подтвердили. Но чувствует она себя неважно с конца января, отметил адвокат Булат Солтаханов.

В марте 2025 года Савеловский суд столицы вынес приговор Блиновской: 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1 млн рублей и запрет на ведение бизнеса в течение 4 лет. Ее признали виновной в отмывании денег и незаконных финансовых операциях.

