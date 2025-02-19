Небольшой снег и до -6 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице в среду температура прогнозируется минус 6 — минус 4 градуса, пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.