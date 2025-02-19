Небольшой снег и до -6 градусов ожидается в Московском регионе в среду

Общество

В Подмосковье и столице в среду температура прогнозируется минус 6 — минус 4 градуса, пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Будет облачная погода. На дорогах местами ожидается гололедица.

Скорость юго-западного ветра с переходом на северный не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

В регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он объявлен до 21 часа 20 февраля.