«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы
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В Московской области и столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Предупреждение продлили до 21 часа 20 февраля.
«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.
Также аналогичный уровень погодной опасности действует на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей ЦФО. В Белгородской и Воронежской областях объявили следующий, «оранжевый», уровень.
В ближайшие дни в Московском регионе ожидается небольшой мороз, пройдет снег, к концу недели будет солнечно и без осадков.