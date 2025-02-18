«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы

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В Московской области и столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение продлили до 21 часа 20 февраля.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Также аналогичный уровень погодной опасности действует на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей ЦФО. В Белгородской и Воронежской областях объявили следующий, «оранжевый», уровень.

В ближайшие дни в Московском регионе ожидается небольшой мороз, пройдет снег, к концу недели будет солнечно и без осадков.