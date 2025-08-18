Не всех не удается вернуть: финские собаки массово бегут в Россию

Финских охотников попросили следить за собаками у границы с РФ

Охотничьи собаки в порыве азарта пересекают финляндско-российскую границу. Местных охотников просят следить за своими питомцами, так вернуть животных получается не всегда, сообщает 47news.ru .

«Как правило собаки возвращаются домой сами. Но иногда приходится договариваться о возврате с российскими властями. Известны случаи, когда собак не удавалось вернуть в Финляндию», — заявили в погранслужбе Финляндии в лице погранохраны Кайнуу.

Нередко собаки, преследуя дикого зверя, оказываются на территории РФ. Сотрудники пограничной службы рекомендуют охотникам, находящимся вблизи государственной границы, держать своих четвероногих помощников на привязи.

В зоне ответственности погранохраны Кайну находится 406 км границы между Финляндией и российской Карелией. Подразделение осуществляет контроль за 4 международными пунктами пропуска: двумя на сухопутной границе — «Вартиус» (с российской стороны Луття) и «Куусамо» (с российской стороны Суоперя), а также двумя в аэропортах.

Ранее в Финляндии состоялся автопробег с требованием открыть границу с Россией. Финские власти в одностороннем порядке прекратили пропуск через границу в ноябре 2023 года, обвинив Москву в «искусственном создании миграционного потока» из третьих стран.