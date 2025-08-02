«Мы хотим видеть своих близких»: в Финляндии хотят открыть границы с Россией

В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией

В Финляндии состоялся автопробег с требованием открыть границу с Россией, сообщает РИА Новости .

Мероприятие, согласованное с полицией, собрало не менее сотни автомобилей. Колонна проследовала к закрытому КПП «Нуйямаа» — ранее одному из самых загруженных пунктов пропуска между странами.

«Здесь действительно много машин. Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших родных, семью и любимых», — заявил организатор акции, депутат горсовета Лаппенранты Иван Девяткин.

Финские власти в одностороннем порядке прекратили пропуск через границу в ноябре 2023 года, обвинив Москву в «искусственном создании миграционного потока» из третьих стран. Российский МИД назвал эти обвинения надуманными, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с «русофобской позицией» Хельсинки.