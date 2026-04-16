Кинолог научил россиян «читать» язык тела собак в разных ситуациях

Нередко собаководы пытаются понять невербальный язык своих питомцев по их языку тела. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что для собак невербальный язык общения — вторичен. Но по лаю, рычанию, поведению все равно можно понять, что именно происходит с животным.

«Термин „сигналы примирения“ введен норвежской специалисткой, кинологом Тюрид Ругос. Она задокументировала ряд классических сигналов, которые используют собаки, и создала некую инструкцию, как их расшифровывать. В современной кинологии понимание языка тела животного — основа, которая позволяет выстраивать доверительные отношения между человеком и собакой», — рассказал Голубев.

Отворачивание

Нередко хозяева думают, что так собака испытывает чувство вины, сгорает от стыда и не может смотреть на хозяина. Но на самом деле это классический способ снизить градус напряжения: я не смотрю на тебя = я не хочу ссориться, я безопасен.

Белок глаза

В отдельных случаях собака не отворачивает голову, а смотрит в сторону. Это тоже избегание прямого взгляда, но с попыткой все-таки контролировать происходящее. Собака как бы говорит: «Мне страшно, мне это не нравится. Я не трону, но отойди».

Облизывание носа

Если контекст не связан с едой и собака внезапно начинает облизываться — это признак некоего замешательства, беспокойства.

Замирание

Когда собака пытается замереть как статуя — это не способ спрятаться или поиграть. Это проявление высшей степени вежливости, попытка исчезнуть из поля зрения, стать незаметным.

Внезапное обнюхивание земли

Вообще питомцы обожают обнюхивать все подряд, но если собака начинает этот ритуал внезапно, особенно если вы повысили на нее голос, это может быть способом запутать вас или чужую особь, сделать вид, что она занята и не заметила возможности конфликта.

Зевота

Помимо естественного физиологического проявления бывает так называемая «нервная зевота», которая возникает, когда собака испытывает стресс.

Вытянутая лапа

Если собака подает лапу без команды, когда вы на нее ругаетесь, это может быть тоже одним из сигналов: «Прошу, прекрати».

Припадание на передние лапы

Это классический способ призвать поиграть, но в отдельных случаях он тоже может использоваться как сигнал примирения: «Не будем ругаться, давай лучше поиграем».

По словам Голубева, очень важно считывать сигналы правильно, при этом не наделять собак человеческими качествами.

«Например, чувство вины им не знакомо. А зевота у вас и у вашего питомца не всегда связана с одними и теми же причинами. Не менее важно замечать сигналы своевременно — собаки в большинстве случаев очень вежливые существа. Если она вдруг рычит на вас, возможно, вы упустили ее предупреждающие сигналы, и она уже дошла до предела — это единственный способ вас остановить», — добавил специалист.

