Не вертолет и не кошка: в Словакии хотят закрепить в конституции только два пола

Фицо предложил закрепить в Словакии положение о признании только двух полов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране в конституции может быть закреплено положение о признании только двух полов — мужского и женского. Об этом сообщает РИА Новости .

«Это возвращение к здравому разуму. У нас не может быть, помимо мужчин и женщин, кто-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака», — подчеркнул Фицо.

Лидер страны поприветствовал рациональный подход нового президента США Дональда Трампа к этому вопросу и заявил, что ЕС также должен брать пример со Штатов в области борьбы с нелегальной миграцией.

В ходе инаугурационной речи в январе американский лидер заявлял, что официальная политика Штатов теперь заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.