Трамп заявил, что при нем в США будут признавать только два пола

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал утвердить политику, при которой в стране признаются только два пола — мужской и женский, сообщает РИА Новости .

Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — заявил он Трамп на конференции Turning Point USA в штате Аризона.

Участники конференции встретили словам Трампа аплодисментами.

Ранее сообщалось, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может предложить России помощь в развитии своих проектов в Арктике. В обмен на это Вашингтон попросит Москву завершить украинский конфликт.