RS: США помогут РФ развиваться в Арктике в обмен на окончание конфликта

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может предложить России помощь в развитии своих проектов в Арктике. В обмен на это Вашингтон попросит Москву завершить украинский конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Responsible Statecraft (RS).

Предложение от США помощи России в Арктике может заинтересовать президента Владимира Путина. Трампу сделка тоже понравится, поскольку она будет выгодной.

В обмен на завершение боевых действий Соединенные Штаты могут предложить РФ помощь в улучшении торговых путей и инфраструктуры в Арктике. С Северного морского пути могут снять санкции. Также Вашингтон может поспособствовать инвестициям западных стран в проект.

Ранее Трамп и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре признали, что украинский конфликт затянулся. Они отметили, что нужно искать пути его окончания.