«Не требуют паспорт»: российские зумеры подсаживаются на кофейный снюс

Школьники «закидывают» пакетики с кофеином, считая, что это поможет им зарядиться энергией. По словам подростков, снюс «можно скупать пачками, потому что не требуют паспорт».

При этом медики предупреждают о рисках передозировки, скачков давления и проблем с сердцем при использовании подобных лайфхаков, особенно у подростков.

Ранее психолог Александр Кичаев раскрыл, что можно увидеть во «взгляде зумера» — страх или безразличие. Он отметил, что зумеры нередко используют «покерфейс» и демонстрируют отсутствие эмоциональной вовлеченности в общение по ряду причин.