Пользователи интернета заметили, что у поколения Z есть особый «взгляд зумера» — безэмоциональное выражение лица, как будто бы человек ничего не чувствует и ни о чем не думает, не вовлечен в диалог. Почему подросток так делает, рассказал Life.ru психолог Александр Кичаев.

Он отметил, что зумеры нередко используют «покерфейс» и демонстрируют отсутствие эмоциональной вовлеченности в общение по ряду причин. Они связаны с особенностями психологического развития, а также социального окружения.

Подростки поступают подобным образом по ряду причин. Первая — защитная реакция на передозировку информацией и стресс, когда молодой человек получает огромный объем информации, сталкивается с давлением в социальных сетях.

Вторая причина — защита от критики и уязвимости. Дело в том, что «покерфейс» создает иллюзию безразличного отношения.

Третья причина — зумеры привыкли общаться в Сети. Молодежь выросла в эпоху цифровых технологий, где коммуникация нередко проводится через сообщения или короткие видео.