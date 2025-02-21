Не смертельно, но разрушительно: психотерапевт призвал не запускать депрессию

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Рашид Хамидуллин рассказал, что многие россияне страдают тревожными и депрессивными расстройствами, и объяснил, почему такие состояния нельзя запускать, сообщает Газета.ru .

Тревожные и депрессивные расстройства сегодня являются наиболее распространенными видами психических проблем.

По словам специалиста, чаще всего люди обращаются к специалистам с жалобами на страх, тревогу, нарушения сна, плохое настроение и раздражительность. Это может быть связано с непростой социально-экономической обстановкой, частыми стрессами на работе, а также злоупотреблением алкоголем и наркотиками.

«Тревога часто становится реакцией на внешние стрессовые факторы, такие как разрыв значимых отношений, проблемы на работе или переживания о жизни и здоровье близких людей», — объяснил Хамидуллин.

И хотя такие невротические расстройства, как правило, не приводят к летальным исходам, они заметно ухудшают качество жизни, а порой являются разрушительными для человека, ведь жить в постоянном стрессе и депрессии невозможно, предупредил врач.

Поэтому очень важно своевременно обращаться за помощью к психологу или психотерапевту. Терапия и здоровый образ жизни способны заметно улучшить эмоциональное состояние, заключил врач.