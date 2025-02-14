Не просто химия: что происходит с человеком во время влюбленности

Любовь — одно из самых загадочных и глубоких переживаний человека, которое трансформирует не только чувства, но и тело. Современная наука раскрывает ее биологические основы, показывая, что за этим состоянием стоит целый коктейль гормонов и нейромедиаторов, способных менять наше поведение и физическое состояние, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

С чего начинается влюбленность

Влюбленность начинается с мощного выброса фенилэтиламина — вещества, которое буквально окрыляет нас. Это он вызывает прилив энергии, заставляет забывать о сне и еде, а также фокусировать все внимание на объекте симпатии. Вместе с фенилэтиламином организм активирует адреналин, который усиливает сердцебиение, вызывает потоотделение и ощущение легкого волнения.

«Именно он отвечает за подкашивающиеся ноги и учащенное дыхание при встрече с любимым человеком. Но если чувства остаются безответными, адреналин сменяется норадреналином, усиливая раздражение и даже вызывая вспышки агрессии», — рассказала Тананакина.

Влияние «гормонов удовольствия и привязанности»

Когда симпатия становится взаимной, в игру вступают дофамин и эндорфины. Дофамин, известный как «гормон удовольствия», отвечает за эйфорию и подъем настроения. Под его влиянием человек становится активным, вдохновленным, с энтузиазмом берется за новые дела. Эндорфины, в свою очередь, смягчают стресс, дарят чувство спокойствия и защищенности. Вместе эти гормоны создают эффект счастья, который многие ассоциируют с первой стадией любви.

«Однако любовь — это не только страсть и восторг. Со временем на первый план выходят окситоцин и вазопрессин. Окситоцин, часто называемый „гормоном привязанности“, вырабатывается во время прикосновений, объятий и поцелуев. Он укрепляет доверие и усиливает эмоциональную связь между партнерами. Вазопрессин же начинает играть ведущую роль на более поздних стадиях отношений, способствуя формированию долгосрочной привязанности и взаимной заботы», — объяснила эндокринолог.

Как любовь влияет на здоровье человека

Этот сложный гормональный механизм любви не просто влияет на наши эмоции, но и меняет здоровье. Исследования показывают, что состояние влюбленности улучшает физическое и психическое состояние. Например, окситоцин снижает уровень тревожности, помогая человеку чувствовать себя спокойнее и счастливее. Адреналин и дофамин стимулируют сердечно-сосудистую систему и активизируют работу мозга. Даже такая сложная черта характера, как склонность к неврозам, становится менее выраженной у людей, находящихся в поддерживающих и любящих отношениях.

«Любовь, однако, — это не вечный праздник. Со временем гормональная буря стихает, уступая место более глубоким чувствам привязанности и заботы. Но это не делает ее менее ценной. Наоборот, именно этот переход от страсти к стабильности создает фундамент для долгосрочных отношений, наполненных теплом и взаимопониманием», — добавила эксперт.

Научный взгляд на любовь показывает, что это не просто химия. Это сложный и многослойный процесс, который одновременно подпитывается биологией, социальным взаимодействием и психологией. Любовь укрепляет нас, помогает справляться с трудностями и делает жизнь полноценной. Она учит нас находить опору в близком человеке и создавать связь, способную выдержать любые испытания.