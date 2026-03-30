Не попадитесь: россияне-шутники целый день будут разгрывать друг друга

1 апреля в России и других странах мира отмечают День смеха. Также его называют Днем дурака. В эту дату разыгрывают близких, приятелей и знакомых.

Одна из версий появления праздника заключается в том, что в прошлом 1 апреля во многих государствах отмечали день весеннего равноденствия. Тогда было принято шутить друг над другом и разыгрывать.

На первое апреля люди развлекаются по-разному. В большинстве случаев люди шутят над близкими и друзьями. Однако иногда делают и более масштабные первоапрельские розыгрыши. Речь идет о таких фейках, как посадка НЛО в британском Лондоне, падение Пизанской башни и иных.

При этом в некоторых странах розыгрыши на первое апреля делают исключительно до обеда. После этого времени шутки считаются дурным тоном.

Ранее член Ассоциации юристов РФ Ирина Глазкова предупредила россиян о том, что на первое апреля в рабочем чате лучше не шутить. В противном случае это посчитают нарушением трудовой дисциплины. Такие действия могут привести к штрафу и увольнению.

