Адвокат предупредила об увольнении за первоапрельские шутки в рабочем чате

Адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова заявила, что неуместные шутки в корпоративном чате могут обернуться дисциплинарным наказанием вплоть до увольнения, сообщает Газета.ru .

Шутки в рабочем чате, даже 1 апреля, могут расценить как нарушение трудовой дисциплины. Юрист пояснила, что корпоративный мессенджер предназначен для рабочих задач, а не для развлечений.

«В течение рабочего дня работники должны заниматься только делами, связанными с их трудовыми обязанностями и не мешать другим сотрудникам работать. По сути, использование рабочего чата не по назначению — это нарушение трудовой дисциплины. Оно идет вразрез с нормами Трудового кодекса РФ и правилами внутреннего трудового распорядка компании», — объяснила Глазкова.

По словам юриста, работодатель вправе вынести замечание, объявить выговор или уволить сотрудника. Для увольнения необходимо наличие неснятого дисциплинарного взыскания. При этом учитываются характер шутки, ее возможная оскорбительность, влияние на репутацию компании, а также стаж и поощрения сотрудника.

«Обоснованно ли применение того или иного вида дисциплинарного взыскания является оценочной категорией. Возможно, работник и не хотел никого обидеть и это была неудачная первоапрельская шутка. А его руководство и иные сотрудники все восприняли по-другому», — отметила Глазкова.

Оспорить наказание можно в Государственной инспекции труда или в суде. Срок обращения — один месяц при увольнении и три месяца при выговоре или замечании.

