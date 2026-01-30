Не нужно дарить дезодорант: как намекнуть коллеге, что от него воняет

Намеки, анонимные записки или демонстративно оставленный на столе дезодорант — это худшие стратегии сообщить коллеге, что от него неприятно пахнет. Они унизительны и вызывают не понимание, а обиду, тревогу и пассивную агрессию. Об этом сообщила РИАМО психолог Алена Иванова.

Ключ к решению — не намек, а прямой, но предельно эмпатичный и конфиденциальный разговор. Ваша цель — не обвинить, а помочь человеку узнать то, чего он, скорее всего, сам не замечает. Люди часто не чувствуют собственный запах. Причиной могут быть стресс, медицинские проблемы или просто особенности организма.

Психолог советует выбрать правильный момент: в конце дня, без свидетелей. Начните с «Я-сообщения», которое смещает фокус с обвинения на ваше восприятие. Не «от тебя пахнет», а, например: «Иван, это очень неловкий разговор, и мне непросто его начать. В последнее время я замечаю в кабинете специфический запах, и, боюсь, он может быть связан с тобой».

«Дайте человеку „путь к отступлению“. Добавьте: „Я говорю это исключительно из добрых побуждений, потому что ты мог просто не знать. Возможно, дело в ткани одежды или в чем-то еще“. Так вы показываете, что проблема решаема и вы не вешаете ярлык», — сказала Иванова.

По словам эксперта, нужно быть готовым к любой реакции — смущению, отрицанию, гневу.

«Сохраняйте спокойствие и уважение. Главное — действовать из заботы, а не из раздражения. Это тест не на смелость, а на вашу эмоциональную зрелость», — заключила психолог.

