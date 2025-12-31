Не меньше 110 тыс руб: сколько стоят Дед Мороз и Снегурочка в новогоднюю ночь

Снегурочка и Дед Мороз на час обойдутся в 110 тыс рублей на Новый год

31 декабря стоимость домашнего представления от Деда Мороза и Снегурочки в столице будут увеличиваться на 10 тыс. рублей каждые 4 часа, сообщает SHOT .

Простое представление от аниматоров обойдется в 60 тыс. рублей. В этом случае в гости на час придут дедушка с внучкой в простеньких костюмах и со скромным шоу. И только в первой половине дня.

Персонажи в роскошных нарядах и с ярким выступлением будут стоить уже 68 тыс. рублей в час.

А представление прямо в новогоднюю ночь артисты оценивают в 110 тыс. рублей в час. При этом нельзя позвать только Снегурочку и сэкономить. Даже в этом случае цена останется прежней. Поздравление на 30 минут от внучки волшебника обойдется в 100 тыс. рублей.

