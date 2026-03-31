Не имеет отношения к традициям: можно ли нести в храм мясной «кулич»

Освятить на Пасху можно вообще все, что не противоречит здравому смыслу и не является откровенным кощунством. Еду при этом не освящают, а благословляют, сообщил РИАМО клирик Переславской епархии иерей Николай Бабкин.

В этом году в Сети появились пасхальные куличи от кондитеров по новому рецепту. Теперь их украшают беконом, оливками, помидорами и сыром, но не всем россиянам такое новшество пришлось по душе. Некоторые из них задались вопросом, можно ли освятить подобную выпечку — якобы мясное нельзя заносить в храм.

«Пасхальная трапеза — не святыня, в отличие от святой воды, например. В Требнике священника для пасхальной пищи стоят именно формулы благословения: отдельно названы „Молитва, во еже благословити брашна, мяс, во святую и великую неделю Пасхи“ и „Молитва, еже благословити сыр и яйца“», — пояснил Бабкин.

Он пояснил, что над пасхальной снедью совершается не освящение в строгом литургическом смысле, а благословение пищи на праздничное употребление.

«Поэтому вопрос не в том, освятится ли „кулич“ с мясом, а в том, зачем вы это делаете и что вы вообще называете куличом. Я бы назвал это хлебом с мясом, никакой это не кулич. Давайте называть вещи своими именами. Хлеб с мясом — не традиционный кулич, а маркетинговый прием для увеличения продаж. Автор этого „кулича“ с мясом использует знакомые символы для доверия к своему продукту», — заявил иерей.

Священник, конечно, может благословить и этот мясной хлеб, добавил Бабкин. Он и корзину с колбасой освятит, и яйца, и сыр, и все остальное.

«Благословение вообще не наделяет еду сакральным смыслом. Речь идет про особое отношение к пасхальной трапезе как выражению радости Воскресения Христова и завершения поста. Поэтому стоит придерживаться традиционных смыслов и не вестись на маркетинговые уловки», — посоветовал иерей.

