Не дождались Дня влюбленных: еноты в Сочи сношались на крыше ехавшего авто

Два енота в Сочи раньше срока отметили День всех влюбленных, устроив половой акт на крыше машины во время ее движения, сообщает Baza .

Забавный инцидент попал на видео. На кадрах видно, как белый автомобиль такси со слишком любвеобильными пассажирами на крыше едет по улицам ночного города.

Знал ли водитель о том, что происходит на крыше его авто, неизвестно.

В январе сбежавший в Норильске енот обесточил несколько многоэтажных домов — он пробрался на подстанцию и перегрыз там провода.