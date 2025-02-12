Не дождались Дня влюбленных: еноты в Сочи сношались на крыше ехавшего авто
Видео: еноты предавались любви на крыше ехавшего по Сочи автомобиля
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Два енота в Сочи раньше срока отметили День всех влюбленных, устроив половой акт на крыше машины во время ее движения, сообщает Baza.
Забавный инцидент попал на видео. На кадрах видно, как белый автомобиль такси со слишком любвеобильными пассажирами на крыше едет по улицам ночного города.
Знал ли водитель о том, что происходит на крыше его авто, неизвестно.
В январе сбежавший в Норильске енот обесточил несколько многоэтажных домов — он пробрался на подстанцию и перегрыз там провода.