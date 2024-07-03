«Не читайте желтуху»: жена Панкратова-Черного прояснила его «госпитализацию»

Жена Панкратова-Черного заявила, что у актера все хорошо со здоровьем

Жена российского актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова отреагировала на появившуюся в ряде СМИ информацию о госпитализации супруга. По ее словам, у артиста все в порядке со здоровьем, сообщает 360.ru .

Монахова отметила, что у Панкратова-Черного «все абсолютно нормально». Вместе с тем жена актера не стала уточнять, был ее супруг действительно госпитализирован и ставили ли ему какой-либо диагноз.

«Пожалуйста, не читайте желтуху», — добавила Монахова.

Telegram-канал Mash ранее написал, что Панкратов-Черный два дня провел в больнице в Москве. Издание утверждало, что актер потерял сознание из-за жары. По данным ресурса, врачи выявили у Панкратова-Черного признаки атрофии, поражение мелких кровеносных сосудов мозга и скопление жидкости.